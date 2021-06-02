Брянск и Бежицу объединили в один город 65 лет назад. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В среду, 2 июня, исполнилось 65 лет со дня объединения городов Брянск и Бежица. Это событие произошло в 1965 году, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Брянск и Бежицу объединили в один город.

Исторически основание Бежицы связывают со строительством во второй половине 19-го века вокруг станции Болва Орловско-Рижской железной дороги. Здесь стал формироваться поселок. В нем тогда находились одно производственное здание, конторы и нескольких землянок для рабочих. Ему дали название Губонино. В честь фамилии владельца лесопильного завода. Московский купец и промышленник Петр Ионович Губонин, узнав о строительстве дороги, приобрел у местного помещика землю около реки Болвы и построил там распиловочный шпальный завод.

А в 1873 году император Александр II разрешил создать рельсопрокатный и механический заводы. После поселок переименовали в Бежицу. Статус города он получил в 1925 году.

С 1936 по 1943 годы у него было название Орджоникидзеград.

В истории есть интересный факт. После того, как объединились в один город Брянск и Бежица произошло автоматическое удвоение многих популярных советских названий. Вот и улицу Советскую в Бежице переименовали в Ново-Советскую, а улицу Ленина – в Ульянова.

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