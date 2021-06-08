В Климовском районе в ДТП погиб человек и ранены дети. Фото: УГИБДД УМВД по Брянской области.

В Климовском районе Брянской области в ДТП погиб один человек и ранены дети. Авария произошло утром во вторник, 8 июня, на шестом километре трассы райцентр-Чуровичи, сообщает ГТРК «Брянск». Столкнулись два легковых автомобиля – «Фольксваген» и «Киа».

Других пострадавших в ДТП госпитализировали в районную больницу. Травмированы и дети.

В больнице сообщили, что мужчину к ним привезли в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Состояние детей средней тяжести. Полицейские проводят проверку.

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