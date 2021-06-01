В Брянске 13 июня пройдет молодежный фестиваль «День Африки». Фото: Марина АНТОНОВА

Команда Брянского молодежного центра проведет в городе фестиваль «День Африки». Заручившись разрешением Роспотребнадзора, организаторы 13 июня в 15.00 на летней эстраде парка за Курганом Бессмертия расскажут об этой стране.

- Главная идея - показать брянцам, что африканцы такие же люди, что к ним стоит относительно уважительно, как и ко всем, - говорят в Брянском молодежном центре.

Провели десяток репетиций, придумали программу, нашли ведущую, договорились с парком, привлекли в команду агенство недвижимости "Этажи". А еще организаторы договорились с университетами об информационной поддержке.

Возрастное ограничение:12+

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