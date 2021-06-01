Брянскую домристку наградили дипломом на Молодежных Дельфийских играх. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянскую домристку Викторию Антипенкову наградили дипломом на 20-х Молодежных Дельфийских играх в Пермском крае. Ее отметили в первой возрастной группе 10-13 лет.

Учащаяся Брянской детской школы искусств № 1 имени Татьяны Николаевой исполнила музыкальное произведение крупной формы – концерт Анатолия Лоскутова для домры. К участию девочку готовила преподаватель Галина Чубко.

- Буквально в мае Виктория стала дипломантом еще одного престижного творческого состязания – Всероссийского конкурса художественного творчества «Князь Александр Невский – полководец, политик, Святой», - сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. - Итоги подводились в Санкт-Петербурге.

В Дельфийских играх участвовали 1 тысяча 947 человек из 65 регионов страны. Они блеснули своими талантами в разных номинациях классического, народного и современного искусства.

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