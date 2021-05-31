В Брянской области на летний отдых детей выделили 287,6 миллиона рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области на летнюю оздоровительную кампанию из регионального бюджета выделили 287,6 миллиона рублей. Ребята будут проводить летние каникулы в загородных лагерях, санаториях и школьных лагерях.

Этим летом для ребят откроют 435 площадок, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Это 10 санаториев, 14 загородных и 411 лагерей дневного пребывания. Здесь отдохнут 38 тысяч школьников. 15 тысяч из них из семей находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также этим летом брянские дети в федеральных детских центрах «Орленок», «Смена», «Океан» и «Артек».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».