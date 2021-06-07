В Брянске на набережной изуродовали исторический дом. Фото: Александр Городков, vk.com.

В Брянске историческое здание на набережной, в котором расположена гостиница, облицевали сайдингом. Это вызвало возмущение пользователей соцсетей.

Пост, полный досады и сожаления опубликовал ВКонтатке доктор наук, профессор Брянского государственного инженерно-технологического университета Александр Городской.

- Не думал архитектор Саломахин, что в построенном им в 1950- х годах доме, такое может произойти! – сделал он подпись под фотографией на своей странице. - Может, однако! Для нового поколения "архитекторов", "дизайнеров", а равно как и для соответствующих архитектурных и охранных по части наследия служб города это уже обычное явление! Новострой гостиницы, облицовка сайдингом, китч на набережной, а то и просто снос исторических зданий... Это все теперь возможно!

- Грустно все это наблюдать,- комментируют снимок пользователи соцсети.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».