Самый богатый заместитель брянского губернатора за год заработал 6,1 миллиона рублей

Заместитель губернатора Брянской области Николай Щеглов в прошлом году заработал 6,144 миллиона рублей.

Заместители губернатора Брянской области отчитались о своих доходах за 2020 год. Они заполнили налоговые декларации. Документы опубликовали на официальном сайте областного правительства.

Больше всех заработал Николай Щеглов - 6 миллионов 144 тысячи рублей. У него имеется жилой дом площадью 233,5 квадратных метров. Автомобиля у чиновника нет.

На втором месте Галина Петушкова. Она заработала– 6 миллионов 13 тысяч рублей. У нее есть квартира площадью 93, 2 квадратных метров и жилой дом площадью 38, 6 квадратных метров. Машиной чиновница не владеет.

На третьем месте - Юрий Филипенко, который в прошлом году получил 5 миллионов 570 тысяч рублей. Также в его пользовании имеется квартира площадью 65,4 квадратных метров и автомобили «Тойота Карина» и «Тойота Камри».

Самый маленький доход у Владимира Реунова – 2 миллиона 773 тысячи рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».