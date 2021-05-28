В Брянске банду наркосбытчиков приговорили к 35 годам колонии

В Брянске осудили трех участников организованной наркогруппы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В общей сложности 35 лет лишения свободы получили от суда три наркосбытчика из Брянска. Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режима. На приговор повлияла степень участия в «общем деле» и занимаемая роль.

Приговор организованной наркогруппе вынес Володарский райсуд города. Фигурантов уголовного дела признали виновными в покушении на незаконный сбит психотропных и наркотических средств в крупном размере.

В суде установили, что в преступный сговор вступили три жителя Брянска, в том числе девушка. Так, последняя получала информацию о нахождении партий наркотиков и передавала ее остальным. В дальнейшем сообщники выезжали по адресам, забирали товар, разделяли и делали закладки малыми дозами на территории Володарского района. Дальше в дело вновь включался «информатор»: получив координаты «закладок», передавал их покупателям через онлайн-сервисы.

Всего за три дня - с 30 мая по 2 июня 2020 года - подельники реализовали больше 3 граммов амфетамина и 7 граммов мефедрона.

Кроме того, из машины задержанных полицейские изъяли больше 209 граммов наркотического средства МДМА. Оно также предназначалось для сбыта.

- Суд с учетом позиции гособвинителя, а также роли и степени участия в совершенных преступлениях приговорил виновных к 8, 13 и 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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