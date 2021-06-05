Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 82 жителя региона, выздоровели 69 человек. Зафиксировали три новых смертельных случая.
В целом у 40678 человек подтвердили коронавирус, вылечился 39781 жителей области, умерли 367 пациента. За сутки выполнили 1538 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 575758.
В Брянске прибавились 24 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Погарском районе выявили 10 новых случаев коронавируса, в Брянском - 9, в Выгоничском – 6, Трубчевском, Клинцовском, Суземском – по 5. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 июня 2021 года:
— Брянск – 15003 (+24)
— Брянский район – 4587 (+9)
— Дятьковский район –1688 (+1)
— Карачевский район – 1409
— Клинцы – 1267 (+4)
— Стародубский район – 1169
— Трубчевский район – 1093 (+5)
— Новозыбков – 1029 (+2)
— Брасовский район – 930
— Жуковский район – 906
— Навлинский район – 895 (+1)
— Комаричский район – 881 (+2)
— Выгоничский район – 863 (+6)
— Унечский район – 823
— Мглинский район – 720 (+1)
— Почепский район – 695 (+1)
— Климовский район – 694 (+2)
— Фокино – 661
— Погарский район – 633 (+10)
— Сельцо – 555 (+1)
— Клетнянский район – 536
— Дубровский район – 535
— Клинцовский район – 502 (+5)
— Суземский район – 450 (+5)
— Злынковский район – 415
— Суражский район – 430
— Гордеевский район – 371
— Красногорский район – 312 (+1)
— Севский район – 306
— Жирятинский район – 142 (+1)
— Рогнединский район – 111 (+1)
— Иногородние – 67.
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