Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 82 жителя региона, выздоровели 69 человек. Зафиксировали три новых смертельных случая.

В целом у 40678 человек подтвердили коронавирус, вылечился 39781 жителей области, умерли 367 пациента. За сутки выполнили 1538 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 575758.

В Брянске прибавились 24 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Погарском районе выявили 10 новых случаев коронавируса, в Брянском - 9, в Выгоничском – 6, Трубчевском, Клинцовском, Суземском – по 5. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 июня 2021 года:

— Брянск – 15003 (+24)

— Брянский район – 4587 (+9)

— Дятьковский район –1688 (+1)

— Карачевский район – 1409

— Клинцы – 1267 (+4)

— Стародубский район – 1169

— Трубчевский район – 1093 (+5)

— Новозыбков – 1029 (+2)

— Брасовский район – 930

— Жуковский район – 906

— Навлинский район – 895 (+1)

— Комаричский район – 881 (+2)

— Выгоничский район – 863 (+6)

— Унечский район – 823

— Мглинский район – 720 (+1)

— Почепский район – 695 (+1)

— Климовский район – 694 (+2)

— Фокино – 661

— Погарский район – 633 (+10)

— Сельцо – 555 (+1)

— Клетнянский район – 536

— Дубровский район – 535

— Клинцовский район – 502 (+5)

— Суземский район – 450 (+5)

— Злынковский район – 415

— Суражский район – 430

— Гордеевский район – 371

— Красногорский район – 312 (+1)

— Севский район – 306

— Жирятинский район – 142 (+1)

— Рогнединский район – 111 (+1)

— Иногородние – 67.

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