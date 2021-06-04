В Брянске с июля отменят 30 маршруток. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с 1 июля отменят 30 муниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам. Перестанут ходить маршрутки № 10, 38, 47 и 88, которые перевозят жителей Бежицкого района. Им на замену пустят троллейбус № 14т и автобусы № 11а, 31а, 48а соответственно. Сократят интервал движения транспорта на вышеуказанных маршрутах, и изменят график их движения. Пассажиров будут перевозить с 6.00 до 24.00.

Также изменения коснутся и маршрутов № 34, 36, 42, 44, 49, 55, 76, 99, проходящих по Бежице. На них сократят число транспортных средств и установят новое расписание движения. Перевозчиков в обязательном порядке заставят подключиться к Региональной навигационно-информационной системе.

- На сегодняшний день в городе работают 96 муниципальных маршрутов, - сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета. - Из них 42 по регулируемым тарифам, которые обслуживают 265 автобусов и 96 троллейбусов. По нерегулируемым тарифам организовано 54 маршрута, где на линию выходят 805 маршрутных такси.

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