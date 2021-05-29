В Брянске в начале июня после ремонта откроют сквер Игната Фокина. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в начале июня планируют открыть отремонтированный сквер Игната Фокина. Объект в Фокинском районе областного центра готов на 95 процентов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Строители уложили крупноформатную тротуарную плитку, установили 14 лавочек и урн, 26 декоративных светильников. Преобразили и памятник Игнату Фокину. Его очистили от пыли и налета, усилили фундамент. Кроме того, в сквере посеяли газонную траву, у растущих каштанов удалили больные и сухие ветви.

Особенностью сквера после ремонта станет декоративный тоннель из шести световых арок. Их уже установили, подрядчик работает над технической настройкой инсталляции.

После сдачи в эксплуатацию сквер имени Игната Фокина будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика. Стоимость контракта составила 12,2 миллиона рублей.

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