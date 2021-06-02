Брянские следователи проверят информацию о нападении собак на девушку

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".
В соцсетях сообщили о нападении стаи собак на девушку в Бежицком районе Брянска 2 июня. Эту информацию уже начали проверять в региональном Следственном комитете.
Очевидец утверждает, что случай произошел вблизи дома №1а по улице Протасова. Это недалеко от так называемого въезда в Бежицу. Стая собак якобы сбила потерпевшую с ног, начала ее кусать и рвать одежду. На крики о помощи откликнулись прохожие. Вместе они смогли отразить атаку животных.
Автор проиллюстрировал пост фотографиями и заметил, что нападения на прохожих не редкость в этом районе.
В СУ СКР по Брянской области уже инициировали процессуальную проверку.
- Следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавляют в пресс-службе.
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