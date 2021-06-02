Мэр Брянска Александр Макаров в прошлом году заработал 3,5 миллиона рублей Фото: Марина АНТОНОВА

Мэр Брянска Александр Макаров в прошлом году заработал 3,5 миллиона рублей. Декларации о доходах градоначальника и его заместителей опубликовали на сайте городской администрации.

Также Макарову принадлежат квартира площадью 88 квадратных метров и часть крышной котельной. Супруга чиновника в прошлом году заработала около двух миллионов рублей. Она владеет двумя земельными участками, жилым домом, тремя квартирами и автомобилем «Лада Калина».

Кстати, в 2019 году Александру Макарову удалось получить доход в 3 миллиона 367 тысяч рублей.

Руководитель аппарата Брянской городской администрации Антон Вербицкий в прошлом году заработал 4 миллиона 784 тысячи рублей. Также у него в собственности имеются жилой дом, гараж и земельный участок. Он владеет автомобилем "ВАЗ Веста" .

Среди заместителей градоначальника Марина Холина за год получила самый больший доход в сумме 3 миллиона 599 тысяч рублей. Также у чиновницы есть два земельных участка и два дома. Она располагает квартирой и долей апартаментов в Болгарии. Ей принадлежал автомобиль «Мерседес Бенс C250», который она обозначила в декларации как проданный.

Николай Глубокий получил доход за год в 2 миллиона 407 тысяч рублей. Также в декларации он указал земельный участок и жилой дом. Машин у заместителя горадминистрации нет.

Доход Станислава Кошарного составил 1 миллион 841 тысячу рублей. Он имеет жилой дом, земельный пай и земельный участок. А также автомобиль УАЗ, мини- трактор "Беларусь" и прицеп к легковому автомобилю.

Меньше всех из коллег-заместителей заработала Алевтина Андреева - 1 миллион 180 тысяч рублей. У нее есть квартира. Автомобилем не владеет.

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