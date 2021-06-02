Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 76 жителей региона, выздоровели 99 человек. Зафиксировали два новых смертельных случая.
В целом у 40439 человек подтвердили коронавирус, вылечился 39566 жителей области, умерли 360 пациентов. За сутки выполнили 1743 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 570865.
В Брянске прибавились 24 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Мглинском районе выявили 9 новых случаев коронавируса, в Погарском районе - пять. По четыре – в Брянском, Карачевском, Унечском, Жуковском и Дубровском районах. По три новых ковид-пациента прибавилось в Клетнянском, Климовском и Брасовском районах. Фокино, Рогнединском и Почепском районах. По два – в Трубчевском и Выгоничском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 июня 2021 года:
— Брянск – 14924 (+24)
— Брянский район – 4569 (+4)
— Дятьковский район – 1676
— Карачевский район – 1406(+4)
— Клинцы – 1256
— Стародубский район – 1167 (+1)
— Трубчевский район – 1088 (+2)
— Новозыбков – 1004
— Брасовский район – 929 (+3)
— Жуковский район – 906 (+4)
— Навлинский район – 892 (+1)
— Комаричский район – 878(+1)
— Выгоничский район – 846 (+2)
— Унечский район – 822 (+4)
— Мглинский район – 713 (+9)
— Почепский район –692
— Климовский район – 689 (+3)
— Фокино – 661
— Погарский район – 622 (+5)
— Сельцо – 552 (+1)
— Клетнянский район – 536 (+3)
— Дубровский район –532 (+4)
— Клинцовский район – 496
— Суземский район – 445
— Злынковский район – 415
— Суражский район – 427
— Гордеевский район – 370
— Красногорский район – 307
— Севский район – 306 (+1)
— Жирятинский район – 141
— Рогнединский район – 10
— Иногородние – 66.
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