Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 76 жителей региона, выздоровели 99 человек. Зафиксировали два новых смертельных случая.

В целом у 40439 человек подтвердили коронавирус, вылечился 39566 жителей области, умерли 360 пациентов. За сутки выполнили 1743 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 570865.

В Брянске прибавились 24 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Мглинском районе выявили 9 новых случаев коронавируса, в Погарском районе - пять. По четыре – в Брянском, Карачевском, Унечском, Жуковском и Дубровском районах. По три новых ковид-пациента прибавилось в Клетнянском, Климовском и Брасовском районах. Фокино, Рогнединском и Почепском районах. По два – в Трубчевском и Выгоничском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 июня 2021 года:

— Брянск – 14924 (+24)

— Брянский район – 4569 (+4)

— Дятьковский район – 1676

— Карачевский район – 1406(+4)

— Клинцы – 1256

— Стародубский район – 1167 (+1)

— Трубчевский район – 1088 (+2)

— Новозыбков – 1004

— Брасовский район – 929 (+3)

— Жуковский район – 906 (+4)

— Навлинский район – 892 (+1)

— Комаричский район – 878(+1)

— Выгоничский район – 846 (+2)

— Унечский район – 822 (+4)

— Мглинский район – 713 (+9)

— Почепский район –692

— Климовский район – 689 (+3)

— Фокино – 661

— Погарский район – 622 (+5)

— Сельцо – 552 (+1)

— Клетнянский район – 536 (+3)

— Дубровский район –532 (+4)

— Клинцовский район – 496

— Суземский район – 445

— Злынковский район – 415

— Суражский район – 427

— Гордеевский район – 370

— Красногорский район – 307

— Севский район – 306 (+1)

— Жирятинский район – 141

— Рогнединский район – 10

— Иногородние – 66.

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