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Общество26 мая 2021 8:50

В Брянске завод отсудил у города танк Т-34 из сквера Морозова

Апелляцию в 20-й арбитражный суд подавал конкурсный управляющий
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 85-й ремонтный завод отсудил у города танк Т-34, установленный в сквере его создателя Александра Морозова в Бежице. Такое решение приняли в 20-м арбитражном апелляционном суде в Туле. Жалобу подал конкурсный управляющий.

Завод проходит процедуру банкротства. Танк Т-34 из сквера включат в конкурсную массу.

Рассмотрение апелляции начали в марте этого года, сообщают РИА "Новости".

- Решение суда первой инстанции отменили, исковое требование удовлетворили, - сказали в суде.

Танк Т-34 и еще почти 300 экспонатов из музея завода достался Бежицкой районной администрации по договору хранения. По словам чиновников, здание, где хранились экспонаты, не отапливалось, они могли быть утеряны. Танк я является именно той модификацией, которую создал наш земляк Александр Морозов. Машину ремонтировали на заводе. Управляющий планировал продать танк на металлолом.

В планах чиновников было открыть музей Победы в Бежице, где основу экспозиции составили бы экспонаты из 85-го ремонтного завода.

Остается открытым вопрос с историческими зданиями на территории завода. В бараках располагался фашистский концлагерь Дула 142. Историки предполагают, что на территории концлагеря умерли порядка 40 тысяч человек. На территории завода фактически располагается братская могила, которая официально никак не оформлена.

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