Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 77 жителей региона, выздоровели 96 человек. Зафиксировали два новых смертельных случая.

В целом у 40363 человек подтвердили коронавирус, вылечился 39467 жителей области, умерли 35

86 пациентов. За сутки выполнили 0 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 569122.

В Брянске прибавились 29 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Клинцах выявили 8 новых случаев коронавируса, в Клинцовском районе-7, в Дятьковском - 5.По три новых ковид-пациента прибавилось в Фокино, Рогнединском и Почепском районах. По два – в Брянском, Карачевском, Красногорском и Севском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 23 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 июня 2021 года:

— Брянск – 14871 (+34) 14900 (+29)

— Брянский район – 4563 (+3) 4565 (+2)

— Дятьковский район – 1671 (+5)1676 (+5)

— Карачевский район – 1400 1402 (+2)

— Клинцы – 1248 (+7) 1256 (+8)

— Стародубский район – 1165 (+3) 1166 (+1)

— Трубчевский район – 1085 (+1)1086 (+1)

— Новозыбков – 1003 (+3) 1004 (+1)

— Брасовский район – 925 926 (+1)

— Жуковский район – 902

— Навлинский район – 890 891 (+1)

— Комаричский район – 877

— Выгоничский район – 844

— Унечский район – 817 (+4) 818 (+1)

— Мглинский район – 704

— Почепский район – 689 692 (+3)

— Климовский район – 686

— Фокино – 658 (+3) 661(+3)

— Погарский район – 616 (+6) 617 (+1)

— Сельцо – 551

— Клетнянский район – 533

— Дубровский район – 527 528 (+1)

— Клинцовский район – 489 (+1) 496(+7)

— Суземский район – 444 445 (+1)

— Злынковский район – 414 415 (+1)

— Суражский район – 427

— Гордеевский район – 369 (+1) 370 (+1)

— Красногорский район – 305 307(+2)

— Севский район – 303 305(+2)

— Жирятинский район – 140 141 (+1)

— Рогнединский район – 103 (+2) 106(+3)

— Иногородние – 66.

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