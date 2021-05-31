В Брянске из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ «Океан Плаза»

В Брянске из-за угрозы взрыва эвакуировали персонал и посетителей ТЦ «Океан Плаза». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске из-за угрозы взрыва эвакуировали персонал и посетителей торгового центра «Океан Плаза» в Советском районе. Случай произошел утром в понедельник, 31 мая. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию о подозрительном предмете доложили около 10.30. Как оказалось, покупатели обратили внимание на стоящую у стены на первом этаже коробку. Они предположили, что в ней может находиться взрывное устройство.

О находке бдительные брянцы рассказали сотрудникам ТЦ, а те - руководству. В итоге в торговом центре оперативно провели эвакуацию.

Прибывшие по вызову взрывотехники осмотрели потенциально взрывоопасный предмет. Тревога оказалась ложной. В коробке находился мусор.

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