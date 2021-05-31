К 95-летию в Брянском театре драмы выбрали лучший спектакль

Фото: Брянский драматический театр имени А.К. Толстого.

Спектакль «Любовь в стиле барокко» победил в фестивале «Мы любим наш театр!», который организовал Брянский драматический театр имени Алексея Толстого в честь своего 95-летия. Итоги зрительского голосования-фестиваля объявили по окончании финального показа в воскресенье, 30 мая.

Всего в фестивале поучаствовали 14 постановок. Спектакли показывали в Брянске, Клинцах и Дятькове. По предварительным подсчетам, их просмотрели около пяти тысяч человек.

Голосование за лучший спектакль велось на официальном сайте театра. И длилось две надели – на протяжении всего театрального марафона.

Второе место в фестивале зрители отдали спектаклю «Тетки», третье - «Поминальной молитве». Памятными призами от спонсоров наградили актеров, сыгравших там ключевые роли.

Кстати, финальным в фестивале должен был стать спектакль «Любовное наваждение». Однако из-за болезни актера, его заменили другим - «Люди добрые!» по рассказам Василия Шукшина. Зрителей об этом предупредили заранее.

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