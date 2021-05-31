Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 75 жителя региона, выздоровели 33 человека. Новых летальных исходов не зафиксировали.

В целом у 40286 человек подтвердили коронавирус, вылечился 39371 житель области, умерли 356 пациентов. За сутки выполнили 173 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 569122.

В Брянске прибавились 34 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. На второй строчке город Клинцы с 7-ю новыми случаями. Дальше по убывающей – Погарский, Дятьковский и Унечский районы. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 14 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 мая 2021 года:

— Брянск – 14871 (+34)

— Брянский район – 4563 (+3)

— Дятьковский район – 1671 (+5)

— Карачевский район – 1400

— Клинцы – 1248 (+7)

— Стародубский район – 1165 (+3)

— Трубчевский район – 1085 (+1)

— Новозыбков – 1003 (+3)

— Брасовский район – 925

— Жуковский район – 902 (+1)

— Навлинский район – 890

— Комаричский район – 877

— Выгоничский район – 844

— Унечский район – 817 (+4)

— Мглинский район – 704

— Почепский район – 689

— Климовский район – 686

— Фокино – 658 (+3)

— Погарский район – 616 (+6)

— Сельцо – 551

— Клетнянский район – 533

— Дубровский район – 527

— Клинцовский район – 489 (+1)

— Суземский район – 444

— Злынковский район – 414

— Суражский район – 427

— Гордеевский район – 369 (+1)

— Красногорский район – 305

— Севский район – 303

— Жирятинский район – 140

— Рогнединский район – 103 (+2)

— Иногородние – 66.

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