Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 75 жителя региона, выздоровели 33 человека. Новых летальных исходов не зафиксировали.
В целом у 40286 человек подтвердили коронавирус, вылечился 39371 житель области, умерли 356 пациентов. За сутки выполнили 173 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 569122.
В Брянске прибавились 34 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. На второй строчке город Клинцы с 7-ю новыми случаями. Дальше по убывающей – Погарский, Дятьковский и Унечский районы. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 14 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 мая 2021 года:
— Брянск – 14871 (+34)
— Брянский район – 4563 (+3)
— Дятьковский район – 1671 (+5)
— Карачевский район – 1400
— Клинцы – 1248 (+7)
— Стародубский район – 1165 (+3)
— Трубчевский район – 1085 (+1)
— Новозыбков – 1003 (+3)
— Брасовский район – 925
— Жуковский район – 902 (+1)
— Навлинский район – 890
— Комаричский район – 877
— Выгоничский район – 844
— Унечский район – 817 (+4)
— Мглинский район – 704
— Почепский район – 689
— Климовский район – 686
— Фокино – 658 (+3)
— Погарский район – 616 (+6)
— Сельцо – 551
— Клетнянский район – 533
— Дубровский район – 527
— Клинцовский район – 489 (+1)
— Суземский район – 444
— Злынковский район – 414
— Суражский район – 427
— Гордеевский район – 369 (+1)
— Красногорский район – 305
— Севский район – 303
— Жирятинский район – 140
— Рогнединский район – 103 (+2)
— Иногородние – 66.
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