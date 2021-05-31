Медикам брянской горбольницы №1 отказали в коронавирусных выплатах

В Брянске отказали в стимулирующих коронавирусных выплатах медикам городской больницы №1. Фото: Алексей ФОКИН

В Брянске отказали в стимулирующих коронавирусных выплатах медикам городской больницы №1. На их защиту стала прокуратура, однако отстоять их право не смогла. В Брянском областном суде, где рассмотрели иск, установили, что подобные выплаты им и не положены, поскольку медучреждение не специализируется на лечении пациентов с подтвержденным «Ковид-19». Подробности судебного процесса сообщило издание «Брянские новости».

Иск подготовил зампрокурора Бежицкого района. В нем ведомство указало, что руководство перовой горбольницы не исполнило постановление российского правительства и не назначило ковид-выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь гражданам с новой коронавирусной инфекцией, а также так называемой группе риска.

Так, установлено, что в медучреждении коронавирус выявили у 68 пациентов, проходящих лечение, и 53 работников. В результате этого от работы временно отстранили 111 человек.

Однако прокурору в удовлетворении требованиях сначала отказали в Бежицком райсуде, а затем в Брянском областном.

«Брянская городская больница № 1 не относится к числу лечебных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, следовательно, отсутствуют условия стимулирующих выплат: особые условия труда и дополнительная нагрузка на медицинский персонал, так как эти условия остались прежними», - обосновали отказ судьи.

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