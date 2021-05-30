В Брянской области увековечат память жертв-узников концлагеря «Дулаг-142». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области увековечат память жертв-узников концлагеря «Дулаг-142». В воскресенье, 30 мая, началась экспедиция на месте предполагаемого массового захоронения военнослужащих и мирных граждан, уничтоженных в одном из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны – «Дулаг -142».

Поисковики работают в Володарском районе города, на территории бывшего 85-го ремонтного завода. Здесь с 8 августа 1941 года по 28 сентября 1943 года содержалось больше 80 тысяч человек.

- Участники экспедиции определяют границы мест захоронений, обследуют территорию, - сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. - Поисковые работы продлятся в течение недели, а затем будет принято решение о дальнейших действиях. Работы проводятся с целью восстановления исторической справедливости. Правда о преступлениях против советских граждан должна быть установлена.

Позже планируют разработать концепцию эскизного проекта мемориального комплекса жертвам-узникам концлагеря «Дулаг-142».

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