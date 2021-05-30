Брянские студенты прошли «Областную школу вожатых». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области на базе детского оздоровительного лагеря «Деснянка» прошла «Областная школа вожатых». В ней участвовали 100 студентов из педагогических колледжей региона.

- Вожатые освоили психолого- педагогические, нравственные и практические основы работы с детьми в детских лагерях, - сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. - Будущие вожатые в форме диалога пообщались с почетными гостями, задавали вопросы, интересовались спецификой работы с детьми разного возраста.

Всем участникам вручили сертификаты, которые дают им право работать в детских лагерях и здравницах Брянщины.

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