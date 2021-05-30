Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 74 жителя региона, выздоровел 71 человек. Зарегистрировали два смертельных случая.
В целом у 40211 человек подтвердили коронавирус, вылечились 39338 жителей области, умерли 356 пациентов. За сутки выполнили 1808 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 568949.
В Брянске прибавились 30 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. На семь случаев заболевания коронавирусом стало больше в Брянском районе, на пять – в Новозыбкове. По четыре случая ковида выявили за 24 часа в Трубчевском и Красногорском районах. На три ковид-пациента стало больше в Рогнединском районе. По два прибавилось в Карачевском, Комаричском, Погарском и Севском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 мая 2021 года:
— Брянск – 14837 (+30)
— Брянский район – 4560 (+7)
— Дятьковский район – 1666 (+1)
— Карачевский район – 1400 (+2)
— Клинцы – 1241 (+4)
— Стародубский район – 1162
— Трубчевский район – 1084 (+4)
— Новозыбков – 1000 (+5)
— Брасовский район – 925
— Жуковский район – 901
— Навлинский район – 890 (+1)
— Комаричский район – 877 (+2)
— Выгоничский район – 844 (+2)
— Унечский район – 813
— Мглинский район – 704
— Почепский район – 689
— Климовский район – 686 (+1)
— Фокино – 655
— Погарский район – 610 (+2)
— Сельцо – 551(+1)
— Клетнянский район – 533(+1)
— Дубровский район – 527
— Клинцовский район – 488 (+1)
— Суземский район – 444
— Злынковский район – 414
— Суражский район – 427
— Гордеевский район – 368
— Красногорский район – 305(+4)
— Севский район – 303(+2)
— Жирятинский район – 140(+1)
— Рогнединский район – 101 (+3)
— Иногородние – 66.
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