Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 74 жителя региона, выздоровел 71 человек. Зарегистрировали два смертельных случая.

В целом у 40211 человек подтвердили коронавирус, вылечились 39338 жителей области, умерли 356 пациентов. За сутки выполнили 1808 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 568949.

В Брянске прибавились 30 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. На семь случаев заболевания коронавирусом стало больше в Брянском районе, на пять – в Новозыбкове. По четыре случая ковида выявили за 24 часа в Трубчевском и Красногорском районах. На три ковид-пациента стало больше в Рогнединском районе. По два прибавилось в Карачевском, Комаричском, Погарском и Севском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 мая 2021 года:

— Брянск – 14837 (+30)

— Брянский район – 4560 (+7)

— Дятьковский район – 1666 (+1)

— Карачевский район – 1400 (+2)

— Клинцы – 1241 (+4)

— Стародубский район – 1162

— Трубчевский район – 1084 (+4)

— Новозыбков – 1000 (+5)

— Брасовский район – 925

— Жуковский район – 901

— Навлинский район – 890 (+1)

— Комаричский район – 877 (+2)

— Выгоничский район – 844 (+2)

— Унечский район – 813

— Мглинский район – 704

— Почепский район – 689

— Климовский район – 686 (+1)

— Фокино – 655

— Погарский район – 610 (+2)

— Сельцо – 551(+1)

— Клетнянский район – 533(+1)

— Дубровский район – 527

— Клинцовский район – 488 (+1)

— Суземский район – 444

— Злынковский район – 414

— Суражский район – 427

— Гордеевский район – 368

— Красногорский район – 305(+4)

— Севский район – 303(+2)

— Жирятинский район – 140(+1)

— Рогнединский район – 101 (+3)

— Иногородние – 66.

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