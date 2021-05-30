В Брянске в честь врачей создают копию картины Бэнкси. Фото: скриншот видео, пресс-служба Брянского городского Совета.

В Советском районе Брянска на стене одного из высотных домов по улице Романа Брянского художники создают новый масштабный арт-объект. Посвятили его врачам, которые уже второй год борются с пандемией, спасают людей, отдавая свои силы, время, здоровье. Средства на реализацию замысла выделили депутаты Брянского городского Совета.

Граффити создают на основе работы популярного анонимного английского художника Бэнкси. Художники Сергей Прибыльнов и Андрей Ремизов работают над рисунком в 10 этажей, это порядка 27 метров. Для создания арт-объекта используют фасадные краски и кисти. Это позволит сделать работу качественной и долговечной, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».