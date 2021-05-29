Брянцев 30 мая предупредили о грозе и тумане. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области в воскресенье, 30 мая, ожидают грозу и туман. Об этом жителей региона предупредили в региональном МЧС. Грозу прогнозируют местами ночью. Туман – также местами ночью и утром. Пройдет кратковременный дождь.

Похолодает. Днем столбики термометров опустятся до плюс15 градусов. А ночью – до плюс восьми градусов.

Ветер подует в северном и северо-восточном направлениях со скоростью от 10 до 14 метров в секунду.

Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать скоростной режим и социальную дистанцию. Плохая видимость на дороге во время тумана может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

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