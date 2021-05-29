В Брянске в Пролетарском сквере строят новый фонтан. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска начали строить новый фонтан в Пролетарском сквере. Сейчас рабочие готовят его основание под бетонирование, выполняют монтаж сантехнических труб. Параллельно мостят дорожки.

На ремонт Пролетарского сквера выделили 22 миллиона рублей. Здесь установят лавочки и смонтируют освещение. Кроме нового фонтана в сквере оборудуют детскую спортивно-игровую площадку и систему видеонаблюдения. Готовность сквера Пролетарского пока составляет 30 процентов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».