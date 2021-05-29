В Навлинском районе в ДТП погибли 36-летняя женщина и 10-летняя девочка

В ДТП в Навлинском районе погибли 36-летняя женщина и 10-летняя девочка. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Навлинском районе в ДТП погибли женщина и ее ребенок. Авария произошла 28 мая около 16.40 на 389 километре трассы М-3 Украина.

64-летний водитель автомобиля «Мерседес» ехал со стороны Навли в строну Брянска. Он двигаясь по полосе для разгона, начал разворачиваться налево и не уступил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21102, который ехал в попутном направлении.

В автомобиле ВАЗ-21102, которым управлял 38-летний мужчина, ехала семья с двумя несовершеннолетними детьми, девочкой 10 лет и мальчиком 7 лет. В результате ДТП 36-летняя мать детей, находившаяся на пассажирском сиденье, погибла на месте происшествия, девочка скончалась от полученных травм в больнице. Мальчик госпитализирован и находится в реанимации.

- По данному факту завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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