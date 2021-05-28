По факту ДТП в Новозыбкове с двумя школьниками на самокате завели уголовное дело. Фото: vk.com, "Тревожный Брянск".

В Брянском Новозыбкове автомобиль Росгвадии сбил двоих школьников на самокате. ДТП произошло вечером 28 мая на перекрестке улиц Комсомольской и Садовой.

Наряд новозыбковских росгвардейцев на служебном автомобиле проскочил перекресток на зеленый сигнал светофора. Со стороны улицы Комсомольской на проезжую часть на электросамокате выехали десятилетние дети. Машина сбила их. Они получили травмы различной степени тяжести. Школьников госпитализировали.

На место происшествия выезжал Новозыбковский межрайонный прокурор.

- По данному факту завели и расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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