На месте концлагеря «Дулаг-142» в Брянске проведут раскопки

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

На месте бывшего концлагеря в Брянске – «Дулаг-142» в Володарском районе – проведут поисковую экспедицию. Старт намечен на ближайшее воскресенье, 30 мая. Об этом изданию РИА «Стрела» сообщил председатель регионального отделения «Поискового движения России» Александр Соболев.

Территорию бывшего «85-го ремонтного завода» обследуют с целью восстановления исторической справедливости. По предварительным оценкам, в году войны там содержалось свыше 80 тысяч советских военнослужащих и мирных жителей. Из них примерно половина погибла: часть убили нацисты, остальные умерли от голода, холода и болезней. Хоронили трупы там же – сваливая в траншеи и ямы.

– Правда о преступлениях против советских граждан должна быть установлена, поэтому было принято решение провести поисковые работы, –поясняет Александр Соболев.

СПРАВКА:

«Дулаг-142» – крупнейший нацистский лагерь смерти. В годы оккупации там под принудительное содержание граждан использовали больше 20 помещений бывшего ОАО «85-й ремонтный завод». Большинство из них остались практически не тронутыми. Среди них – лагерные бараки, конюшни, канцлер и лазарет.

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