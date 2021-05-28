Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 74 жителя региона, выздоровели 102 человека. Зарегистрировали четыре смертельных случаев.

В целом у 40061 человека подтвердили коронавирус, вылечились 39192 жителей области, умерли 349 пациентов. За сутки выполнили 1438 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 565578.

В Брянске прибавились 26 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. На второй строчке – Дубровский район и Клинцы с 6-ю случаями. Дальше следуют Климовский, Злынковский, Гордеевский, Суражский, Унечский, Мглинский, Суземский районы. Там по четыре-три новых заболевших. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 мая 2021 года:

— Брянск – 14773 (+26)

— Брянский район – 4545 (+2)

— Дятьковский район – 1665

— Карачевский район – 1392 (+1)

— Клинцы – 1237 (+6)

— Стародубский район – 1155 (+1)

— Трубчевский район – 1080 (+2)

— Новозыбков – 995

— Брасовский район – 924

— Жуковский район – 901 (+2)

— Навлинский район – 888

— Комаричский район – 875

— Выгоничский район – 841

— Унечский район – 809 (+3)

— Мглинский район – 704 (+3)

— Почепский район – 689 (+2)

— Климовский район – 685 (+4)

— Фокино – 655

— Погарский район – 604

— Сельцо – 550

— Клетнянский район – 532

— Дубровский район – 526 (+6)

— Клинцовский район – 487

— Суземский район – 444 (+3)

— Злынковский район – 414 (+4)

— Суражский район – 423 (+3)

— Гордеевский район – 368 (+3)

— Красногорский район – 301 (+2)

— Севский район – 301

— Жирятинский район – 138 (+1)

— Рогнединский район – 94

— Иногородние – 66.

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