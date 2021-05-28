Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 74 жителя региона, выздоровели 102 человека. Зарегистрировали четыре смертельных случаев.
В целом у 40061 человека подтвердили коронавирус, вылечились 39192 жителей области, умерли 349 пациентов. За сутки выполнили 1438 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 565578.
В Брянске прибавились 26 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. На второй строчке – Дубровский район и Клинцы с 6-ю случаями. Дальше следуют Климовский, Злынковский, Гордеевский, Суражский, Унечский, Мглинский, Суземский районы. Там по четыре-три новых заболевших. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 мая 2021 года:
— Брянск – 14773 (+26)
— Брянский район – 4545 (+2)
— Дятьковский район – 1665
— Карачевский район – 1392 (+1)
— Клинцы – 1237 (+6)
— Стародубский район – 1155 (+1)
— Трубчевский район – 1080 (+2)
— Новозыбков – 995
— Брасовский район – 924
— Жуковский район – 901 (+2)
— Навлинский район – 888
— Комаричский район – 875
— Выгоничский район – 841
— Унечский район – 809 (+3)
— Мглинский район – 704 (+3)
— Почепский район – 689 (+2)
— Климовский район – 685 (+4)
— Фокино – 655
— Погарский район – 604
— Сельцо – 550
— Клетнянский район – 532
— Дубровский район – 526 (+6)
— Клинцовский район – 487
— Суземский район – 444 (+3)
— Злынковский район – 414 (+4)
— Суражский район – 423 (+3)
— Гордеевский район – 368 (+3)
— Красногорский район – 301 (+2)
— Севский район – 301
— Жирятинский район – 138 (+1)
— Рогнединский район – 94
— Иногородние – 66.
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