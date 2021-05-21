В приют для бездомных животных в Брянске привезли 167 собак

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В приют для бездомных животных в Брянске с момента открытия привезли 167 собак. 32 из них уже нашли новых хозяев. В приюте заработал сайт, где можно подобрать себе питомца, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Для стерилизации и чипирования животных после отлова отвозят ветеринарный пункт. Затем привозят в приют на улице Почтовой. Собак содержат в вольерах по 3-4 животных. Всего на территории приюта оборудовано 32 вольера.

В приюте ремонтируют карантинное помещение, операционное отделение и кабинет ветеринарного врача. После завершения работ собак не будут возить в стационарный ветеринарный пункт. Почти готова площадка для выгула собак на открытом воздухе.

В приюте трудятся шесть человек.

Кстати, в приюте не принимают животных от граждан. Для начала нужно оставить заявку на отлов в дородном управлении.

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