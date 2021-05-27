Брянский областной суд отменил оправдательный приговор убийце заключенного

Сотрудника УФСИН обвиняли в избиении заключенного, в результате которого тот умер. Фото: Иван ВИСЛОВ

В четверг, 27 мая, Брянский областной суд отменил оправдательный приговор, который ранее вынесли бывшему замначальнику отдела безопасности клинцовской ИК-6. Сотрудника УФСИН обвиняли в избиении заключенного, в результате которого тот умер. Материалы передали в суд первой инстанции для нового разбирательства, но в ином составе.

Охранника исправительного учреждения судили в марте этого года. Оправдательный вердикт вынесла коллегия присяжных. А инкриминировали фигуранту уголовного дела превышение должностных полномочий и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти.

По версии следствия, в декабре 2019 года охранник принимал заключенных, прибывших в колонию. И ударил одного из них ногой, чем повредил селезенку. С обильной кровопотерей осужденного доставили в Клинцовскую ЦРБ, где тот вскоре скончался.

Не согласившись с оправдательным приговором, гособвинение подало апелляцию. И указало, что при рассмотрении дела их представителя ограничили в праве представлении доказательств. И именно этот факт повлиял на вердикт присяжных. Аналогичные жалобы направили в суд и потерпевшие.

- Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционное представление и жалобы, и отменил приговор Клинцовского городского суда, - сообщают в Брянском областном суде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».