Партия «Новые люди» выдвигает в депутаты брянского предпринимателя

Несмотря на молодость, Денис уже опытный предприниматель и при этом готов делиться своим бизнес-опытом. Фото предоставлено партнером.

Для участия в выборах «Новые люди» отобрали тех, у кого есть реальные проекты, способные повысить качество жизни в регионах. Партия делает ставку на местных активистов, тех, кто знает проблемы своих регионов, их основные болевые точки.

От Брянской области в число избранных вошел Денис Носенко. Его хорошо знают в Брянске. Несмотря на молодость, Денис уже опытный предприниматель и при этом готов делиться своим бизнес-опытом. Ведет блог, где рассказывает о своей жизни – о занятиях спортом, о восхождении на Эльбрус и Килиманджаро, дает советы начинающим бизнесменам.

Денис Носенко ведет блог, где рассказывает о своей жизни – о занятиях спортом, о восхождении на Эльбрус и Килиманджаро, дает советы начинающим бизнесменам.

«С партией «Новые люди» я познакомился, когда меня пригласили в жюри партийного конкурса проектов «Марафон идей», - рассказывает Денис. - Я понял, что у нас во многом совпадают взгляды на жизнь. Я тоже «человек дела». Мне импонирует желание «Новых людей» помогать молодежи развиваться. Я и сам раньше участвовал в программе «Мой бизнес», выступал в вузах, школах, делился со студентами и школьниками своим видением того, каким должен быть предприниматель. Хотелось бы, чтобы у молодых людей в Брянске было больше возможностей для самореализации. Нам нужны культурно-досуговые центры, где можно было бы заниматься спортом, творчеством, самообразованием, организовать читательские клубы, проводить дебаты».

По мнению руководства партии «Новые люди», ставка на региональных лидеров мнений гарантирует эффективность дальнейшей работы партии в регионах.

По мнению руководства партии «Новые люди», ставка на региональных лидеров мнений гарантирует эффективность дальнейшей работы партии в регионах. В партии подчеркивают, что среди кандидатов - прежде всего те, кто уже что-то делает.

- Космонавтов, артистов, шоуменов мы оставим другим. Нас будут представлять свободные люди из краев, областей и республик России, которые хотят реальных перемен в стране. Нам не нужны те, кто обещает, что будет, не покладая рук трудиться, как только окажется в парламенте. С нами придут те, кто работал еще вчера и работает сегодня. Этим людям нужно не «кресло» в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну - говорит Александр Даванков, заместитель председателя партии «Новые люди».

На фото лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

СПРАВКА:

Партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год «Новые люди» открыли отделения в 73 регионах. В Брянске штаб партии был создан в ноябре 2020 года. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу – 15%. В этом году «Новые люди» будут участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ, в том числе в Брянской области.