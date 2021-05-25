Два брянских студента сыграли в молодежной команде «Что? Где? Когда?»

Фото: кадр программы.

Сразу два уроженца Брянской области – Дмитрий Локтиков и Диана Агейченкова – сыграли в составе молодежной команде игроков «Что? Где? Когда?». Программа вышла в эфир Первого канала вечером 23 мая.

Дмитрий сейчас учится на 3-м курсе Российского экономического университета имени Георгия Плеханова, а Диана – студентка 1 курса Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, уточняют в сетевой группе областного правительства.

Молодые люди вместе учились в Брянской гимназии №5, играли в аналог «Что? Где? Когда?». Последние годы они не виделись. А встретились случайно – на отборочном туре в Москве.

Телеведущий явно симпатизировал команде. И даже поинтересовался: «Что за школа у вас такая в Брянске?»

«Это волшебная гимназия. Там творятся чудеса и растят прекрасных знатоков», – последовал ответ Дианы.

Первая игра Летней серии игр завершилась поражением молодежной команды со счетом 5:6. Однако зачастую при обсуждении звучали правильные версии. Причем дважды их предлагала Диана. Но капитан выбирал другие для ответа.

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