Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 66 жителей региона, выздоровели 39. За сутки новых смертей от инфекции не зарегистрировали.
В целом у 39357 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38523 жителя области, умерли 317 пациентов. За сутки выполнили 353 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 553031.
В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 21 человека. Это наибольший суточный прирост. В Севском районе диагноз подтвердили у семи пациентов. По пять новых заболевших в Брасовском и Погарском районах. По четыре - в Жуковском и Почепском районах. Три новых случая коронавируса выявили в Новозыбкове. По два ковид-пациента прибавилось в Брянском и Рогнединском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 мая 2021 года:
— Брянск – 14510 (+21)
— Брянский район – 4514(+2)
— Дятьковский район – 1631
— Карачевский район – 1366(+1)
— Клинцы – 1204 (+4)
— Стародубский район – 1128
— Трубчевский район – 1066 (+1)
— Новозыбков – 978 (+3)
— Брасовский район – 905 (+5)
— Комаричский район – 874
— Жуковский район – 877 (+4)
— Навлинский район – 880 (+1)
— Выгоничский район – 832
— Унечский район – 776 (+1)
— Мглинский район –684 (+1)
— Климовский район – 673
— Почепский район – 675 (+4)
— Фокино – 654 (+1)
— Погарский район – 598 (+5)
— Сельцо – 544 (+1)
— Клетнянский район – 920 (+2)
— Дубровский район – 507
— Клинцовский район – 481
— Суземский район – 432
— Злынковский район – 405
- Суражский район - 405
— Гордеевский район – 362
— Красногорский район – 294
— Севский район – 294 (+7)
— Жирятинский район – 135
— Рогнединский район – 87 (+2)
— Иногородние – 66.
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