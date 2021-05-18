Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 66 жителей региона, выздоровели 39. За сутки новых смертей от инфекции не зарегистрировали.

В целом у 39357 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38523 жителя области, умерли 317 пациентов. За сутки выполнили 353 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 553031.

В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 21 человека. Это наибольший суточный прирост. В Севском районе диагноз подтвердили у семи пациентов. По пять новых заболевших в Брасовском и Погарском районах. По четыре - в Жуковском и Почепском районах. Три новых случая коронавируса выявили в Новозыбкове. По два ковид-пациента прибавилось в Брянском и Рогнединском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 мая 2021 года:

— Брянск – 14510 (+21)

— Брянский район – 4514(+2)

— Дятьковский район – 1631

— Карачевский район – 1366(+1)

— Клинцы – 1204 (+4)

— Стародубский район – 1128

— Трубчевский район – 1066 (+1)

— Новозыбков – 978 (+3)

— Брасовский район – 905 (+5)

— Комаричский район – 874

— Жуковский район – 877 (+4)

— Навлинский район – 880 (+1)

— Выгоничский район – 832

— Унечский район – 776 (+1)

— Мглинский район –684 (+1)

— Климовский район – 673

— Почепский район – 675 (+4)

— Фокино – 654 (+1)

— Погарский район – 598 (+5)

— Сельцо – 544 (+1)

— Клетнянский район – 920 (+2)

— Дубровский район – 507

— Клинцовский район – 481

— Суземский район – 432

— Злынковский район – 405

- Суражский район - 405

— Гордеевский район – 362

— Красногорский район – 294

— Севский район – 294 (+7)

— Жирятинский район – 135

— Рогнединский район – 87 (+2)

— Иногородние – 66.

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