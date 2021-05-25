За взятки осудили чиновников брянского управления капстроительства

В Брянске осудили двух экс-сотрудников регионального управления капитального строительства за взятки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянске осудили двух экс-сотрудников регионального управления капитального строительства – заместителя начальника учреждения и замначальника одного из отделов. Первого признали виновным в получении серии взяток и осудили на три года реального срока, второго – в посредничестве в этом и оштрафовали. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В суде доказали, что заместитель начальника учреждения в 2018-2019 годах получил взятку от генерального директора одной из строительных организаций региона. Ее размер составил 195 тысяч рублей. Посредником при передаче денег выступил его подчиненный. Взамен чиновник обещал коммерсанту «общее покровительство деятельности предприятия и не создание проблем при приемке выполненных работ по муниципальным и государственным контрактам».

По аналогичной схеме сообщники сработали и в ряде других случаях – в период с октября 2017-го по февраль 2020 года. Общая сумма так называемых «откатов» превысила 570 тысяч рублей.

Решением суда заместителю начальника указанного управления назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его подельнику - штрафа в 500 тысяч рублей. Также оба лишены права занимать должности в органах власти – сроком на два года и год соответственно.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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