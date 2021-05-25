В брянской школе №39 из-за сообщения о бомбе сорвался экзамен

Фото: vk.com, сообщество "Подслушано Брянск".

Из школы №39 в Бежицком районе Брянска в понедельник, 24 мая, эвакуировали всех учеников и сотрудников. По предварительной информации, причиной стал анонимный звонок о минировании здания. Такая информация появилась в социальных сетях.

Очевидцы проиллюстрировали пост фотографиями. Видимо, что к месту ЧП выезжали полицейские, кинологи с собаками и медики. Саму школы оцепили.

В комментариях пользователи уточнили, что ничего подозрительного в школе не нашли.

Примечательно, что в момент происшествия девятиклассники сдавали основной государственный экзамен (ОГЭ). И оно фактически сорвало итоговую проверку знаний у выпускников.

В региональном УМВД от комментариев воздержались:

- Мы не комментируем инцидент, - заявил корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» сотрудник пресс-службы ведомства.

Добавим, 39-я брянская школа расположена на пересечении улиц Куйбышева и Молодой Гвардии.

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