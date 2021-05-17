В Брянске наградили полицейских за спасение двух девочек из горящей квартиры в Стародубе

Младший сержант Анна Селютина получила почетную грамоту. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске наградили полицейских за спасение двух маленьких девочек во время пожара в многоэтажном доме в Стародубе. Почетные грамоты за умелые и активные действия младшим сержантам Анне Селютиной и Андрею Строголеву вручил начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Ценный подарок получил и житель Стародуба, принявший участие в спасении людей.

Младший сержант Анна Селютина получила почетную грамоту. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Напомним, пожар произошел вечером 9 мая. О возгорании полицейские узнали во время пешего патрулирования. Они почувствовали едкий запах дыма и направились в его сторону. Постовые увидели, что из окна первого этажа многоэтажки валит дым. А на подоконнике стоит маленькая девочка. Полицейские аккуратно, чтобы не поранить ребенка, разбили окно и вынесли малышку на улицу. Шестилетняя девочка сообщила, что в квартире находится еще и четырехлетняя сестренка. Вместе с одним из жильцов дома правоохранители вынесли и ее из задымленной квартиры. К месту ЧП прибыли пожарные. Они потушили горевшие постельные принадлежности, кровати и мебель.

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- Спасенные дети сейчас находятся в районной больнице, поскольку они успели надышаться продуктами горения, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Сестры остались дома одни, так как их мама в этот день находилась на работе.

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