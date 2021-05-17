В Брянске на время ремонта Объездной пустят продленный маршрут №15. Фото: Брянское троллейбусное управление, vk. com.

В Брянске на период работы по реконструкции улицы Объездной пустят продленный маршрут №15. На маршруте улица Горбатова - Областное.ГИБДД - Драмтеатр - Площадь.Партизан - Автовокзал - Сквер.Комсомольский – Областная больница - Телецентр будут работать семь троллейбусов, пять из которых оснащены терминалами бесконтактной самостоятельной оплаты. Об этом сообщают в Брянском троллейбусном управлении.

Время отправления с конечной остановки "Ул. Горбатова": 7:00, 7:04 по м.13, 7:13, 7:25, 7:37, 7:52, 8:08, 8:21 по м.13, 8:24, 8:35, 8:50 по м.13, 8:55, 9:04, 9:19, 9:35, 9:50, 10:12, 10:29, 10:46, 11:17, 11:37, 11:54, 12:27, 12:55, 13:28, 14:01, 14:29, 14:40, 14:52, 15:11, 15:35, 16:02, 16:23, 16:47, 16:55, 17:06, 17:36, 17:59, 18:19.

Время отправления с конечной остановки "Телецентр": 7:01, 7:13, 7:32, 7:43, 7:58, 8:11, 8:21, 8:35, 8:51, 9:06, 9:21, 9:37, 9:47, 10:02, 10:18, 10:33, 10:55, 11:12, 11:30, 12:00, 12:20, 12:37, 13:10, 13:35, 14:11, 14:44, 15:11, 15:35, 15:54, 16:18, 16:45, 17:05, 17:30, 17:49, 18:19.

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