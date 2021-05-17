Брянская прокуратура проводит проверку информации об отравлении жителей Выгоничского района

Фото: телеканал "Городской".

Брянская природоохранная прокуратура проводит проверку сообщений о массовом отравлении аммиаком жителей Выгоничского района. Об этом "КП-Брянск" рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Житель села Скуратово почувствовал себя плохо и позвонил спасателям. 15 мая в начале восьмого вечера он набрал номер "112". Мужчина жаловался на сильную головную боль. И предположил, что ее причиной может быть аммиачный запах. Он исходил от двух емкостей, которые стояли в 200 метрах от села. Предположительно, они принадлежат агропредприятию "Мираторг".

- По данному факту к месту нахождения емкостей выехала Оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и глава администрации Кокинского сельского поселения, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - По прибытии оперативной группы установлено, что емкости герметичны, запах исходит от сельскохозяйственной техники.

Владелец техники переместил технику дальше от села. Других жалоб спасателям не поступало.

Информацию также передали в региональные управления Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора. Официальных комментариев от этих ведомств пока нет.

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