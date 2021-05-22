В Брянске заслушали свидетелей по иску певицы Айрэн к управлению культуры

Фото: vk.com, официальная страница Айрэн Гудимовой.

В Арбитражном суде региона продолжили рассматривать иск певицы Айрэн к управлению культуры горадминистрации о незаконном использовании композиции «Гимн Брянску». На четвертом по счету заседании заслушали свидетелей. А вот анонсированного участия в процессе артистки областной филармонии Елены Марусовой не было. «Комсомольская правда» в Брянске» узнала подробности очередного судебного заседания.

В суде изучали доказательства по делу о нарушении авторских прав. Для этого заслушали двух свидетелей истца. Ими стали очевидец праздничного концерта по случаю Дня города-2019 и композитор «Гимна Брянску» Иван Лобанов. Так, первый сообщил суду, что посетил вечером 17 сентября праздничное мероприятие на Кургане Бессмертия и слышал, как перепевали композицию со сцены. Свидетель добавил, что знаком с автором этого произведения, потому отчетливо запомнил, что исполняла его не сама Айрэн. В свою очередь, композитор Лобанов заявил, что в 2019-м переписывался с Еленой Марусовой. И та в онлайн-беседе упоминала о своем исполнении «Гимна Брянску» на данном концерте.

В городском управлении культуры факт использования песни Айрэн Гудимовой на празднике 2019 года по-прежнему не признают. Доказательства певицы там ставят под сомнение: и саму видеозапись выступления, опубликованного в популярном видеохостинге, и показания свидетелей.

Сама певица Айрэн корреспонденту «Комсомольской правды» уточнила, что видеозапись выступления на Дне города 2019 года Елена Марусова лично разместила на «YouTube» (*ютубе) с указанием даты и места проведения концерта. Однако в последствии – после поднявшейся шумихи – клип артистка филармонии удалила. В свою очередь, Айрэн успела сделать копию этого видеоматериала. Его же девушка и предоставила суду в качестве главного доказательства по делу.

Встреча в суде закончилась тем, что ответчик попросил привлечь в качестве третьего лица Брянскую областную филармонию. Ведь именно их сотрудница якобы исполнила «Гимн Брянска» на упомянутом празднике 2019 года.

– Я не вижу смысла в привлечении филармонии, – заявляет «КП» Айрэн Гудимова. – Еще год назад мы направляли им претензию, пытаясь разобраться, кто-же все-таки является организатором концерта, посвященному Дню города, и кто виновен в незаконном использовании песни. Мне пришел официальный ответ, из которого следовало: филармония не имеет никакого отношения к организации праздника.

Пятое заседание по делу о нарушении авторских прав назначено на 3 июня.

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