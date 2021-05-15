Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 64 жителя региона, выздоровели 67 человек. Новых смертей не регистрировали.

В целом у 39161 человека подтвердили коронавирус, вылечились 38345 жителей области, умерли 313 пациентов. За сутки выполнили 1758 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 5450974.

В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 20 человек. Это наибольший суточный прирост. В Клинцах диагноз подтвердили у 10 пациентов. Пятеро новых заболевших в Брянском районе. По четыре - в Карачевском районе, Новозыбкове и Фокино. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 мая 2021 года:

— Брянск – 14441 (+20)

— Брянский район – 4508 (+5)

— Дятьковский район – 1620 (+3)

— Карачевский район – 1362 (+4)

— Клинцы – 1196 (+10)

— Стародубский район – 1121 (+2)

— Трубчевский район – 1064

— Новозыбков – 975 (+4)

— Брасовский район – 899 (+1)

— Комаричский район – 871

— Навлинский район – 870 (+1)

— Жуковский район – 866

— Выгоничский район – 831

— Унечский район – 764

— Климовский район – 673 (+1)

— Мглинский район – 680

— Почепский район – 668 (+1)

— Фокино – 652 (+4)

— Погарский район – 593

— Сельцо – 543

— Клетнянский район – 512

— Дубровский район – 505

— Клинцовский район – 481 (+3)

— Суземский район – 432 (+2)

— Злынковский район – 405

— Гордеевский район – 362 (+2)

— Красногорский район – 294

— Севский район – 286

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 66.

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