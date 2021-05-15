Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 64 жителя региона, выздоровели 67 человек. Новых смертей не регистрировали.
В целом у 39161 человека подтвердили коронавирус, вылечились 38345 жителей области, умерли 313 пациентов. За сутки выполнили 1758 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 5450974.
В Брянске за сутки ковид-19 выявили у 20 человек. Это наибольший суточный прирост. В Клинцах диагноз подтвердили у 10 пациентов. Пятеро новых заболевших в Брянском районе. По четыре - в Карачевском районе, Новозыбкове и Фокино. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 мая 2021 года:
— Брянск – 14441 (+20)
— Брянский район – 4508 (+5)
— Дятьковский район – 1620 (+3)
— Карачевский район – 1362 (+4)
— Клинцы – 1196 (+10)
— Стародубский район – 1121 (+2)
— Трубчевский район – 1064
— Новозыбков – 975 (+4)
— Брасовский район – 899 (+1)
— Комаричский район – 871
— Навлинский район – 870 (+1)
— Жуковский район – 866
— Выгоничский район – 831
— Унечский район – 764
— Климовский район – 673 (+1)
— Мглинский район – 680
— Почепский район – 668 (+1)
— Фокино – 652 (+4)
— Погарский район – 593
— Сельцо – 543
— Клетнянский район – 512
— Дубровский район – 505
— Клинцовский район – 481 (+3)
— Суземский район – 432 (+2)
— Злынковский район – 405
— Гордеевский район – 362 (+2)
— Красногорский район – 294
— Севский район – 286
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 66.
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