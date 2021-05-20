В Брянске на проспекте Ленина открыли мемориальную доску актеру Герману Постникову. Фото: Брянский театр драмы им. А.К.Толстого.

В Брянске в четверг , 20 мая, на проспекте Ленина открыли мемориальную доску народному артисту РСФСР, актеру Брянского театра драмы имени Алексея Толстого Герману Постникову. У дома, где актер прожил много лет, собрались его родные, друзья, коллеги и поклонники.

В Брянский театр драмы Герман Дмитриевич перешел из Таганрогского театра имени Антона Чехова в 1965 году. Актер проработал здесь почти 25 лет. Зрители до сих пор помнят созданные им на сцене образы Кнурова «Бесприданнице» Александра Островского, Егора Булычев в одноименной пьесе Максима Горького, Хлынова из «Горячего сердца». Царь Федор в спектакле «Царь Федор Иоаннович».

А брянские театралы и сегодня вспоминают спектакль «Уриэль Акоста, в котором он играл с молодым Леонидом Кулагиным. Самыми важными и значимыми наградами для Германа Дмитриевича были аплодисменты зрителей. Ему и его коллегам-актерам аплодировали в таких спектаклях, как «Энергичные люди» Василия Шукшина, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Берег» Юрия Бондарева, «Зимняя сказка» Уильяма Шекспира и «Чудаки» Максима Горького.

А еще Герман Постников сыграл Ленина. За такое воплощение вождя пролетариата он получил специальную премию, сообщают в драмтеатре. Актер внес значительный вклад в становление театра в Брянске.

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