В Брянской области 14 мая ожидают град и грозу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области в пятницу, 14 мая, ожидают град и грозу. Об этом предупредили в пресс-службе регионального МЧС.

Кратковременный дождь и грозу синоптики прогнозируют днем. В отдельных районах – град. Ветер подует в юго-восточном направлении со скоростью 8-13 метров в секунду. При грозе местами порывы усилятся до 17 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся от плюс 19 градусов до плюс 24 градусов. Ночью воздух прогреется от плюс 5 градусов до плюс 10 градусов.

Такие погодные условия могут привести к чрезвычайным ситуациям. Поэтому жителей области просят быть осторожными.

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