Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 60 жителей региона, выздоровели за прошедший день 61 человек. Новых смертей не зафиксировали.

В целом у 38975 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38128 жителей области, умерли 311 пациентов. За сутки выполнили 969 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 546016.

В Брянске болезнь выявили у 12 человек. Это наибольший суточный прирост. В Клинцах диагноз подтвердили у 11 пациентов, в жуковском районе – у 9, в Унечском районе – у 8, в Новозыбкове – у 5, в Дятьковском районе – у 4. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 14 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 мая 2021 года:

— Брянск – 14382 (+12)

— Брянский район – 4496

— Дятьковский район – 1612 (+4)

— Карачевский район – 1355 (+1)

— Клинцы – 1186 (+11)

— Стародубский район – 1113

— Трубчевский район – 1064

— Новозыбков – 970 (+5)

— Брасовский район – 889

— Комаричский район – 870

— Навлинский район – 867

— Жуковский район –863 (+9)

— Выгоничский район – 829

— Унечский район – 753 (+8)

— Климовский район – 671

— Мглинский район – 671

— Почепский район – 665 (+2)

— Фокино – 645

— Погарский район – 593 (+2)

— Сельцо – 542

— Клетнянский район –506 (+1)

— Дубровский район – 503 (+2)

— Клинцовский район – 478

— Суземский район – 428

— Злынковский район – 403 (+1)

— Суражский район – 396 (+1)

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 294 (+1)

— Севский район – 286

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 66

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