Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 60 жителей региона, выздоровели за прошедший день 61 человек. Новых смертей не зафиксировали.
В целом у 38975 человек подтвердили коронавирус, вылечились 38128 жителей области, умерли 311 пациентов. За сутки выполнили 969 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 546016.
В Брянске болезнь выявили у 12 человек. Это наибольший суточный прирост. В Клинцах диагноз подтвердили у 11 пациентов, в жуковском районе – у 9, в Унечском районе – у 8, в Новозыбкове – у 5, в Дятьковском районе – у 4. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 14 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 мая 2021 года:
— Брянск – 14382 (+12)
— Брянский район – 4496
— Дятьковский район – 1612 (+4)
— Карачевский район – 1355 (+1)
— Клинцы – 1186 (+11)
— Стародубский район – 1113
— Трубчевский район – 1064
— Новозыбков – 970 (+5)
— Брасовский район – 889
— Комаричский район – 870
— Навлинский район – 867
— Жуковский район –863 (+9)
— Выгоничский район – 829
— Унечский район – 753 (+8)
— Климовский район – 671
— Мглинский район – 671
— Почепский район – 665 (+2)
— Фокино – 645
— Погарский район – 593 (+2)
— Сельцо – 542
— Клетнянский район –506 (+1)
— Дубровский район – 503 (+2)
— Клинцовский район – 478
— Суземский район – 428
— Злынковский район – 403 (+1)
— Суражский район – 396 (+1)
— Гордеевский район – 360
— Красногорский район – 294 (+1)
— Севский район – 286
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 66
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