В Брянской области проверят безопасность школ и других учебных заведений

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области после трагических событий в Казани проверят безопасность школ, детских садов, вузов и колледжей. Об этом говорили на совещании в областном правительстве.

Совещание под председательством врио замгубернатора Татьяны Кулешовой началось с минуты молчания. Участники почтили память погибших детей и учителей.

- За охрану пребывания детей в образовательных организациях несет ответственность руководитель, - отметила Татьяна Кулешова. - Но за безопасность детей особую ответственность несут и родители.

Родители, по мнению замгубернатора, должны контролировать, в каких социальных сетях общается ребенок, чем он живет. Во внеурочное время ребенок должен быть постоянно занят кружками и секциями. Власти предложили активизировать работу в этом направлении.

По этим вопросам в школах пройдут родительские собрания. Из-за коронавируса они могут состояться в онлайн-формате.

Силовики предложили усилить пропускной режим в школах.

Напомним, 11 мая 19-летний молодой человек устроил стрельбу в казанской школе. Погибли семь детей и двое взрослых. Больше 20 человек находятся в больнице. Среди пострадавших в основном - дети.