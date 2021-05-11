В Брянской области, как и во всей стране, в 2021 году «Ночь музеев» состоится в ночь с 15 на 16 мая. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Брянске, как и во всей стране, в 2021 году «Ночь музеев» состоится в ночь с 15 на 16 мая. Она пройдет под общим девизом: «Больше чем музей!».

Некоторые районные музеи расширили время проведения акции до трех дней. Они свою программу начнут уже 14 мая.

Таким образом жители и гости области смогут посетить, 14 мая – Трубчевский краеведческий музей и планетарий, Музей партизанской славы в Навле или Музей Брянского района, а с 15 мая посмотреть программы государственных музеев.

Также с 15 мая начнут работать художественные студии Брянского художественного музейно-выставочного центра и Музея Братьев Ткачёвых. Тематические мероприятия в этих музеях пройдут 18 мая - в Международный день музеев. Это сделали для того, чтобы избежать большого скопления посетителей.

Все музеи Брянщины подготовили специальные тематические программы. Многие посвятили их Году науки и технологий в России.

"Ночь музеев - 2021" в Брянске: программа мероприятий

«Брянский государственный краеведческий музей», 15 мая с 18.00.

Цикл мероприятий «100 лет за одну ночь»:

- Интерактивные программы «Создай свою коллекцию», «Юбилей с первобытным человеком», «100 лет в боях и походах», историческая игра «Стань дружинником Александра Невского за 10 шагов»;

- Этнографический практикум «Вспоминая старину»

- Интеллектуальное пространство «Факультет музееведения»

- Экскурс в историю «Музей – история, длиною в век»

-Краеведческое рандеву «Времен связующая нить»

- Выставки: «Александр Невский – Солнце земли русской»

«Дороги и судьбы венценосной семьи на Брянской земле»

«Святые покровители Дома Романовых», «Серебро золотого века».

Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг», 15 мая с 17.00.

- Концерт артистов Брянской областной филармонии «Штрихи серебряного века».

- Моноспектакль «Айседора. Есенин. Прощай, черный дрозд!» в исполнении актрисы театра и кино, поэтессы Екатерины Ишимцевой (г. Москва) .

- Презентация книги «Три дочери Льва Толстого», автор -доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы РГПУ им. А.И. Герцена Михновец Надежда Геннадьевна (г. Санкт-Петербург)

- Презентация нового экскурсионного пешеходного маршрута «Дворянские усадьбы XIX века», традиционные экскурсии по дому-музею и по усадебному парку.

- В парке будет работать детская игровая площадка.

Мемориальный комплекс "Партизанская поляна», 15 мая с 17.00:

- Путешествие по выставке открыток «Русские доспехи Х-XVII веков». поляна"» Художник В.Семенов. к 800-летию со дня рождения А.Невского.

Интерактивные программы:

- Историческое лото «Александр Невский в художественных образах»;

- Историческое лото «Партизанское движение и подполье на Брянщине Герои их подвиги в памяти народной»;

- Интерактивная игра «Партизанская разведка»;

- Демонстрация художественного фильма «Девочка ищет отца»

- Тематические экскурсии по объектам Мемориального комплекса.

Брянский областной художественный музейно-выставочный центр», 18 мая:

- в 12.00. Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея (участие-по пригласительным билетам),

- в 15.00.«Научная реставрация: тонкое искусство, не терпящее ошибок». Презентация выставки отреставрированной графики.(участие-по пригласительным билетам);

С 21.00 – 23.00 онлайн в группе «В Контакте»:

- в 18.00 «Мелодии золотого сечения. Владимир Маковский – художник и музыкант». Третья творческая встреча по случаю 175-летия В.Маковского. (участие-по пригласительным билетам).

- «Законы Плато: пузырьковые этюды». Музейное онлайн-занятие для

детей.

- «Размышления о прогрессе…». Виртуальная выставка произведений из

собрания ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр».

- «От да Винчи до Морзе. Люди прогресса». Виртуальный музейный лекториум.

Музей братьев Ткачёвых – филиал ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр», 18 мая 12.00-20.00:

- Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции музея (по предварительной записи): 12.00, 15.00, 18.00.

Внефондовые выставки:

-«От сердца к сердцу» выставка творческих работ Карины Жаковой.

-«Во всем ищите вдохновенье…» выставка фоторабот членов Брянского областного отделения Творческого союза «Фотоискусство».

- «Он ушел, но остался с нами…» Памяти фотографа Николая Степановича Романова (фотовыставка).

Музей Дятьковского хрусталя, 15 мая с 20.00 до 16 мая 01.00.

Тематическая программа "Площадь науки":

- "Мастерская художника" - интерактивное мероприятие, на котором посетителям предоставлена возможность разработать и представить свои новые идеи произведений.

-"Загляни в будущее" - интерактивное дерево с пожеланиями, предсказаниями и подарками.

- " Через тернии -к звездам" –мастер-класс.

- "Звездный путь" - квест по экспозиции музея.

- "Больше чем музей" - интерактивный квест для посетителей.

- "Хрустальная галактика" - ночная экспозиция музея.

- Хрустальные сувениры -в художественном салоне.

Историко-археологический музей в с. Юдиново– филиал ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 15 мая 17.00-21.00

1.ПАЛЕОЛИТ:

- Обзорная экскурсия «Прогулка по стоянке каменного века».

- Для юных посетителей мастер-класс «Наскальная живопись». Рисуем как древний человек.

2.КРАЕВЕДЧЕСКИЙ музей:

- Обзорная экскурсия по залам «От древности до наших дней»

- Выставки «Монетная карта наших посетителей», «Великая реформа

в издании прошлого», «Уроженцы с. Юдиново, сделавшие вклад в

развитие науки»

3.ХУДОЖЕСТВЕННАЯ галерея:

- Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Путешествие в мир

прекрасного»

- Выставки «За нашу Победу!», «Мир моих увлечений».

Мемориальный музей А.К. Толстого в с. Красный Рог - филиал ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей», 15 мая 17.00-21.00:

- Музыкальная гостиная А. Вяльцевой «Голоса эпохи»

- Экскурсия «Жизнь и творчество А.К. Толстого»

-Настольные игры XIX века

- Викторина «Мир забытых вещей»

-Мастер- класс «Геральдика»

-Игровая-программа «В кругу афаризмов К.Прутков»Просмотр слайд-шоу «А.К.Толстой и музыка» выставка фоторабот Н.С.Романова

- Фотозона.

С программами других музеев Брянской области можно ознакомиться здесь.

Возрастное ограничение: 6+

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