Ковид за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 67 жителей региона, выздоровели 59 человек. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38662 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37812 жителей области, умерли 311 пациентов. За минувшие сутки сделали 1285 тестов.
В Брянске болезнь выявили у 11 человек. Это наибольший суточный прирост. В Навлинском районе обнаружили 9 новых случаев ковида. В Мглинском и Суражском районах заболели по 7 человек. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 мая 2021 года:
— Брянск – 14264 (+11)
— Брянский район – 4480 (+4)
— Дятьковский район – 1600 (+2)
— Карачевский район – 1351 (+3)
— Клинцы –1158
— Стародубский район – 1101 (+1)
— Трубчевский район – 1062 (+1)
— Новозыбков – 953
— Брасовский район – 884 (+5)
— Комаричский район – 869
— Навлинский район – 864 (+9)
— Жуковский район – 842 (+1)
— Выгоничский район – 827
— Унечский район – 736 (+1)
— Климовский район – 671
— Мглинский район – 665 (+7)
— Почепский район – 656 (+5)
— Фокино – 644 (+2)
— Погарский район – 585 (+2)
— Сельцо – 537 (+4)
— Клетнянский район – 502
— Дубровский район – 501
— Клинцовский район – 471
— Суземский район – 428 (+1)
— Злынковский район – 401
— Суражский район – 392 (+7)
— Гордеевский район – 360
— Красногорский район – 291
— Севский район – 284 (+1)
— Жирятинский район – 134
— Рогнединский район – 85
— Иногородние – 64.
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