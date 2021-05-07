Ковид за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 мая 2021 года. За минувшие сутки заболели 67 жителей региона, выздоровели 59 человек. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 38662 человек подтвердили коронавирус, вылечились 37812 жителей области, умерли 311 пациентов. За минувшие сутки сделали 1285 тестов.

В Брянске болезнь выявили у 11 человек. Это наибольший суточный прирост. В Навлинском районе обнаружили 9 новых случаев ковида. В Мглинском и Суражском районах заболели по 7 человек. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 мая 2021 года:

— Брянск – 14264 (+11)

— Брянский район – 4480 (+4)

— Дятьковский район – 1600 (+2)

— Карачевский район – 1351 (+3)

— Клинцы –1158

— Стародубский район – 1101 (+1)

— Трубчевский район – 1062 (+1)

— Новозыбков – 953

— Брасовский район – 884 (+5)

— Комаричский район – 869

— Навлинский район – 864 (+9)

— Жуковский район – 842 (+1)

— Выгоничский район – 827

— Унечский район – 736 (+1)

— Климовский район – 671

— Мглинский район – 665 (+7)

— Почепский район – 656 (+5)

— Фокино – 644 (+2)

— Погарский район – 585 (+2)

— Сельцо – 537 (+4)

— Клетнянский район – 502

— Дубровский район – 501

— Клинцовский район – 471

— Суземский район – 428 (+1)

— Злынковский район – 401

— Суражский район – 392 (+7)

— Гордеевский район – 360

— Красногорский район – 291

— Севский район – 284 (+1)

— Жирятинский район – 134

— Рогнединский район – 85

— Иногородние – 64.

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