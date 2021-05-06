В Брянске приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта на проспекте Станке Димитрова

На проспекте Станке Димитрова поменяют уличное освещение. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске приступили к ремонту проспекта Станке Димитрова. В этом году планируют сделать более 2,5 километра дороги от улицы Пересвета до улицы Карачижской. Проспект вошел в число 28-ми дорог, которые обновят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказали в Брянской городской администрации.

– По информации управления ЖКХ города Брянска, на Станке Димитрова уже сфрезеровано 50 тысяч квадратных метров старого асфальта – от улицы Пересвета до Спартаковской, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Вместе с тем на проспекте продолжается ремонт колодцев инженерных коммуникаций с заменой плит перекрытий.

Подрядчики уже приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта на данном участке. На сегодняшний день израсходовали 1 184 тонны асфальта. По завершении данных работ строители приступят к укладке верхнего слоя. Помимо этого на проспекте Станке Димитрова поменяют уличное освещение, старые лампы заменят новыми светодиодными светильниками. Данные работы уже выполнены на 60 процентов.

В числе прочего все нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют светофорами с кнопками. Полуразвалившиеся тротуары на проспекте также обещают восстановить. Кроме этого, в горадминистрации подчеркнули, что участок Станке Димитрова от улицы Пересвета до улицы Красноармейской отремонтируют в рамках текущего содержания улично-дорожной сети.

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