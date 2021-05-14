В Брянске наградили сотрудников скорой помощи. Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянске наградили сотрудников скорой помощи. Заслуженные награды им вручили в областном департаменте здравоохранения.

Так, фельдшера Ирину Азарчук поощрили благодарственным письмом президента России Владимира Путина. Анестезиолог-реаниматолог Семен Сафронов получил почетную грамоту Брянской областной Думы. Об этом сообщил в деартаменте здравоохранения Брянской области.

Благодарственным письмо законодательного органа отметили врача Вадима Лысакова. Медиков поблагодарили за отзывчивость и самоотверженность.

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